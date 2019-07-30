شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض مع تجدد المخاوف بشأن الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم عقب تصريحات نارية جديدة من الرئيس "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات مع الصين مما زاد القلق حيال تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.



وصرح "ترامب" بأن الصين تتعمد إبطاء وتيرة المفاوضات التجارية إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كما أكد أن بكين لم تلتزم بالتعهدات التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بمشتريات من سلع أمريكية.

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من ناحية أخرى، يواصل الاحتياطي الاتحادي اجتماعه الهام لمناقشة أحوال الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية، ومن المتوقع أن يعلن غدا عن قراره بخفض معدل الفائدة.



وكشفت بيانات حكومية أن إنفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفع 0.3% في يونيو/حزيران، بينما ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 27151 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 8259 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3009 نقاط.