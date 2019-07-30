شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تنخفض بعد تقرير جديد من وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم بعد صدور تقرير بحثي جديد من وزارة الزراعة الأمريكية أثار التكهنات بشأن زيادة المعروض من المحصول في الأسواق.



وذكر تقرير الوزارة أن المزارعين الأمريكيين زرعوا محاصيل ذرة بوتيرة أكبر من العام الماضي وبلغ إجمالي ما تم زراعته 91.7 مليون فدان من الذرة خلال العام الجاري.



ويعني ذلك أن المساحة المنزرعة من الذرة تعادي ما يقرب من 69 مليون ملعب كرة قدم بزيادة نسبتها 3% عن عام 2018 كما أن هذه المساحة تفوقت على حجم ما تم زراعته من الصويا.

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وأشار التقرير إلى أن زيادة المعروض من الذرة ربما يدقع الأسعار إلى الانخفاض لا سيما مع استمرار الحرب التجارية والمخاوف من تفاقمها.



يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب" قد صرح بأن الطريق لا يزال طويلا قبل الحديث عن اتفاق تجاري مع الصين مشيرا إلى ن الأخيرة لم تتزم بما تعهدت به من مشتريات زراعية أمريكية خلال المفاوضات.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 423.2 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 426.7 دولار وأقل سعر عند 421.5 دولار.