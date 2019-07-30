شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الرابع على التوالي قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لتواصل صعودها لليوم الرابع على التوالي ، استنادا على آمال تحسن آفاق الطلب على الوقود فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بأقل من التقديرات خلال الربع الثاني ،واتجاه البنك الفيدرالي الاتحادي لخفض الفائدة الأمريكية للمرة الأولى فى عشر سنوات بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

بحلول الساعة 12:45بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.04$، بعدما سجل أعلى مستوي 57.520$ ،وأدنى مستوي 57.03$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 64.25$ للبرميل من مستوي الافتتاح 63.88$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 64.52$ ،وأدنى مستوي 63.88$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.6% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، قبل انطلاق محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

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فى الولايات المتحدة سجل النمو الاقتصادي تباطأ بوتيرة أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من هذا العام ، الأمر الذي عزز من توقعات مستويات الطلب على الوقود فى أكبر مستهلك للطاقة فى العالم.

ويجتمع البنك الفيدرالي الاتحادي على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع ، لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ،وتشير معظم التوقعات إلى خفض معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الأولى فى عشر سنوات ، بهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والوقاية من المخاطر المتزايدة.

وفى علامة قوية على ارتفاع الاستهلاك والطلب المحلي فى الولايات المتحدة ،أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ووكالة الطاقة الأمريكية الصادرة الأسبوع الماضي انخفاضا كبيرا فى المخزونات التجارية.

وتصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن المخزونات الأمريكية يصدرها معهد البترول ، وسط توقعات انخفاضها للأسبوع السابع على التوالي،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة.