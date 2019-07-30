شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يواصل التراجع والسوق الرقمية تترقب جلسة الكونغرس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لكن يظل التراجع محدودا مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لجلسة نقاش هامة فى الكونغرس الأمريكي حول صناعة التشفير وتكنولوجيا البلوكشين.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:25 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 209.03$ بانخفاض قدره 2.21$ بنسبة 1.1%،حيث سعر الافتتاح عند 211.24$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 211.42$ ،وأدنى سعر عند 204.08$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل مستويات الطلب الاستثماري على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

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وعلى مدار الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار الايثريوم بنسبة 6.3% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب المخاوف التي سيطرت على السوق الرقمية مع زيادة التدقيق التنظيمي.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء حوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 261 مليار$ ، مع تراجع محدود فى معظم أسعار العملات الرئيسية فى السوق.

يأتي هذا التراجع المحدود، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة، ترقبا لما سوف تسفر عنه جلسة نقاش فى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي حول القواعد التنظيمية لصناعة التشفير وتكنولوجيا البلوكشين.

وكثف الكونغرس الأمريكي مؤخرا جلساته حول الأصول المشفرة، خاصة بعد إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية "ليبرا" المقرر إطلاقها رسميا خلال النصف الأول من العام المقبل، وخلصت معظم الجلسات إلى تخوف المشرعين حيال مخاطر حماية العملاء و الخصوصية والامتثال بالنواحي التنظيمية.