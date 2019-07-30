شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى فى شهرين قبيل بيانات الإنفاق الاستهلاكي واجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات العالمية ، بفضل استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية الواسع مقابل الجنيه الإسترليني،يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال حزيران/يونيو ،وعن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال تموز/يوليو ،هذا وتبدأ فى وقت لاحق اليوم لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الدوري لمدة يومين ،وسط التوقعات الكاملة لخفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الأولى فى عشر سنوات.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 98.21 نقطة الأعلى منذ 29 أيار/مايو الماضي، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.07 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.05 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

سجل الدولار يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى 28 شهرا مقابل الجنيه عند 1.2119$ ، فى ظل موجة الشراء القوية للعملة الأمريكية مقابل العملة الملكية ، بسبب تصاعد مخاوف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي خلال حزيران/يونيو ،وتوفر تلك المستويات أدلة قوية حول وتيرة التضخم فى البلاد ،وتصدر بيانات أخرى عن ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الجاري.

يصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر حزيران/يونيو المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.4% فى أيار/مايو ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع ارتفاع بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.5% الشهر السابق.

ويصدر أيضا مؤشر نفقات الاستهلاكي الشخصي الأساسية سنويا المتوقع ارتفاع بنسبة 1.7% فى حزيران/يونيو من ارتفاع بنسبة 1.6% فى أيار/مايو.

وبحلول الساعة14:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال تموز/يوليو المتوقع 125.1 نقطة من 121.5 نقطة في حزيران/يونيو.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الدوري لمناقشة تطورات الاقتصاد الأمريكي ،على أن تصدر قراراتها غدا الأربعاء ، وتشير معظم التوقعات بالأسواق المالية إلى خفض تكاليف الاقتراض فى الولايات المتحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 2.25% ، فى أول خفض فى معدلات الفائدة الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2008.