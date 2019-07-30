شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع هامشيا قبل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، لكن يظل الارتفاع هامشيا ،وذلك قبل انطلاق فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي،والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض معدلات الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ أواخر عام 2008.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,428.10$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,426.63$،وسجلت أعلى مستوي 1,429.12$ ، وأدنى مستوي 1,422.30$.

حققت أسعار الذهب يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لخفض تكلفة الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 2.25% ، فى أول خفض للفائدة الأمريكية منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

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ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة واضحة تخص مستقبل معدلات الفائدة الأمريكية ،وهل يكون هناك خفض أخر قادم قبل نهاية هذا العام.

إذا جاء البيان أكثر تشاؤما عن ما هو متوقع بالأسواق المالية ،بجانب تأكيد جيروم باول على الاستمرار فى دعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة ،فسوف ترتفع على نطاق واسع احتمالات الخفض الثاني فى أسعار الفائدة الأمريكية.

وفى تلك الحالة سوف ينخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وهو ما سوف يصب فى صالح أسعار الذهب ،إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 6.75 طن متري ، فى أول زيادة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، ليرتفع الإجمالي إلى 824.89 طن متري.