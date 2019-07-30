شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تستأنف الارتداد من الأعلى لها في أكثر من عام مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالث في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 15 من حزيران/يونيو من عام 2018 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 30 من أيار/مايو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر 0.12% لتتداول حالياً عند 16.48$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 16.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 16.44$ للأونصة، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار 0.09% إلى 98.17 مقارنة بالافتتاحية عند 98.08.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوف العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 2.3% بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتوقعات عند 2.4%، وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر نسبة الوظائف إلى المتقدمين انخفاضاً إلى 1.61 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 1.62.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت انخفاضاً 3.6% مقابل ارتفاع 2.0% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.7%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.1% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.0%.

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وصولاً إلى إقرار بنك اليابان البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% وسط المحافظة على برنامج شراء الأصول دون تغيير وكذلك التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة، ومع خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم والنمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان ووسط التطلع للمؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع المستثمرين لما سوف تسفر عنه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديان في العالم وأكبر دولتان صناعيتان عالمياً، والتي تم استأنفها خلال الأسبوع الجاري بعد أن توقفت في أيار/مايو الماضي وذلك مع سفر وفد تجاري أمريكي بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر للصين مع مطلع هذا الأسبوع وذلك قبل أن يتوجه وفد تجاري صيني بدوره إلى واشنطن بحلول الشهر المقبل.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في أيار/مايو، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 125.2 مقابل ما قيمته 121.5 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.1% في أيار/مايو، ووصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون.

هذا وتسعر الأسواق فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25% بأكثر من 70% وبواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.75% و2.00% بقرابة 30% وفقاً لأداة "فيدواتش" من قبل مجموعة سي-أم-أي، ويأتي ذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.