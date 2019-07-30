شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منقطة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية 30-31 تموز/يوليو الجاري.

في تمام الساعة 05:08 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1138 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1145، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1134، بينما حقق الأعلى له عند 1.1147.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة للكشف عن بيانات النمو للربع الثاني مع صدور القراءة الأولية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في الربع الأول الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 1.2% في القراءة السنوية للربع الأول.

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ويأتي ذلك، قبل أن نشهد عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة إحصائية مؤشر GFK لثقة المستهلكين والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 9.7 مقابل 9.8 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر إنفاق المستهلك الفرنسي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في أيار/مايو، ومع الكشف عن ميزانية الخزانة الفرنسية للشهر الماضي.

وصولاً للكشف عن بيانات التضخم لألمانيا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن حزيران/يونيو، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع مطالبة وزير الخارجية البريطاني الجديد دومينيك راب للاتحاد الأوروبي بالتحرك حيال ملف خروج بلاده منه، معرباً عن كون الاتحاد عنيد حيال ذلك الملف وأنه إذا استمر ذلك العناد فيجب الاستعداد للخروج بدون اتفاق.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في أيار/مايو، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 125.2 مقابل ما قيمته 121.5 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.1% في أيار/مايو، ووصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون.