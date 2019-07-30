شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ 30 من أيار/مايو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر مستهلك للطاقة عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً ومع توجه الأنظار إلى بكين والتطلع لاستأنف المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 أيلول/سبتمبر "نيمكس" 0.19% لتتداول عند مستويات 57.18$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 57.07$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.20% لتتداول عند 64.04$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.91$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.08% إلى مستويات 98.16 مقارنة بالافتتاحية عند 98.08.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أوضحت انخفاضاً 3.6% مقابل ارتفاع 2.0% في أيار/مايو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 1.7%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 4.1% مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 2.0%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تباطؤ نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في أيار/مايو، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.5% في أيار/مايو، كما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 125.2 مقابل ما قيمته 121.5 في حزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 1.1% في أيار/مايو، ووصولاً إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً أيضا لما سوف تسفر عنه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصاديان في العالم وأكبر دولتان صناعيتان عالمياً، والتي تم استأنفها خلال الأسبوع الجاري بعد أن توقفت في أيار/مايو الماضي وذلك مع سفر وفد تجاري أمريكي بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر للصين في مطلع هذا الأسبوع وذلك قبل أن يتوجه وفد تجاري صيني بدوره إلى واشنطن بحلول الشهر المقبل.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 3 منصات إلى إجمالي 776 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 26 من هذا الشهر، ونود الإشارة لكون إنتاج أمريكا تخطي في وقت سابق من العام الماضي إنتاج كل من إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج عالمياً للنفط الخام.