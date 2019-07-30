شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة إيجابية مع التطلع لاستأنف المفاوضات التجارية وتيسير السياسة النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لنتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تم استأنفها خلال الأسبوع الجاري بعد أن توقفت في أيار/مايو الماضي وذلك مع سفر وفد تجاري أمريكي بقيادة الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر للصين وذلك قبل أن يتوجه وفد تجاري صيني بدوره إلى واشنطن بحلول الشهر المقبل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا إقرار بنك اليابان البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% وسط المحافظة على برنامج شراء الأصول دون تغيير وكذلك التوجهات المستقبلية لأسعار الفائدة، ومع خفض البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم والنمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان ووسط التطلع للمؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو.

وفي نفس السياق، تتطلع الأسواق عن كثب اليوم وغداً الأربعاء إلى فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وسط التوقعات بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.00% و2.25%، وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.50% ليربح 7.78 نقطة ويصل إلى المستوى 1,576.35، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.68% ليربح هو الأخر 146.58 نقطة ويصل إلى المستوى 21,763.38.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً هي الأخرى خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.70% ليربح 26.79 نقطة ويصل إلى المستوى 3,881.06، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 18.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,959.87.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.53% ليربح 149.20 نقطة ويصل إلى المستوى 28,255.61، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.70% ليربح هو الأخر 14.24 نقطة ويصل إلى المستوى 2,043.72.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.36% ليربح 38.65 نقطة ويصل إلى المستوى 10,890.01، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.40% ليربح هو الأخر 27.00 نقطة ويصل إلى المستوى 6,852.80.