شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات 8 قطاعات في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعة في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 17:14

عاود المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه في جلسة اليوم (الثلثاء) بعد ارتفاعه أمس، فيما سجلت 56 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق ما يعادل 25 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة أخرى، واستقرت 7 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 583 بليون ريال بزيادة 34 مليونا نستبها 0.01 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 5 في المئة الى 192 مليون ريال في مقابل 184 مليونا، وارتفعت الكمية المتداولة 13 في المئة الى 83 مليون سهم، في مقابل 74 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة 7 في المئة الى 5164 صفقة في مقابل 5564 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات بخسارة 0.13 في المئة، تعادل 14 نقطة، هبوطا الى 10589 نقطة في مقابل 10603 نقاط اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجاري الى 2.82 في المئة.

وبتأثير تراجع اسعار بعض الأسهم، طاول الهبوط مؤشرات 8 قطاعات من البورصة، كان أكبرها خسارة مؤشر العقارات بخسارة 0.81 في المئة، الى 1534 نقطة، تلاه مؤشر النقل الخاسر 0.55 في المئة، ثم ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ الهابط 0.36 في المئة، تبعه ﻣﺅﺷﺭ الخدمات المتراجع 0.31 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، أكبرها صعود الاتصالات المرتفع 1.27 في المئة، تلاه مؤشر التأمين الصاعد 1.12 في المئة، ثم مؤشر المصارف الصاعد 0.04 نقطة الى 4149 نقطة.