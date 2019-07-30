شكرا لقرائتكم تراجع مؤشرات "الكويت" على رغم ارتفاع الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ ساعتين في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 16:46

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الثلثاء) ارتفاعا في معدلات الأداء، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تراجع بنسب محدودة بعد ارتفاعها 4 جلسات متتالية، اذ هبط مؤشر السوق الاول الى 6735 نقطة مسجلا اقل خسارة بلغت 23 نقطة نسبتها 0.34 في المئة، وهبط مؤشر السوق العام 0.38 في تعادل 23 نقطة الى 6113 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس أكبر خسارة 0.51 في المئة الى 4890 نقطة.



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وعلى رغم تراجع المؤشرات، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت 3 في المئة الى 38 مليون دينار في مقابل 37 مليونا لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 8924 صفقة بزيادة 21 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 11 في المئة الى 247 مليون سهم في مقابل 222 مليوناً.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم جي اف اتش الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 7.18 في المئة، وصولاً إلى 75 فلساً، من تداول 15 مليون سهما، قيمتها 1.06 مليون دينار نفذت من خلال 390 صفقة.

وسجل سهم بنك وربة أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 1.52 في المئة، هبوطا إلى 259 فلسا، من تداول 9.7 مليون سهم، قيمتها 2.53 مليون دينار، جاءت من خلال 372 صفقة.

وواصل سهم وطني تصدر البورصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 7.03 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 0.89 في المئة الى 998 فلساً، من تداول 7.02 مليون سهم، نفذت من خلال 1772 صفقة.