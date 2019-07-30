شكرا لقرائتكم "أوبر" تلغي ثلث الوظائف في قسم التسويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سان فرانسيسكو - أ ف ب | منذ ساعتين في 30 يوليو 2019 - اخر تحديث في 30 يوليو 2019 / 16:36

أعلنت "أوبر" الاثنين إلغاء 400 وظيفة في قسم التسويق التابع لها، أي ثلث إجمالي الوظائف في هذه الخدمة، وذلك بغية تخفيض التكاليف.



وجاء هذا الإعلان في وثيقة داخلية حصلت وكالة فراس برس على نسخة منها عمّمها المدير التنفيذي دارا خسروشاهي ومديرة التسويق جيل هزلبايكر.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول وسيلة إعلامية كشفت عن هذا الخبر.

وفي آذار (مارس)، أعلنت "أوبر" توظيفها 24494 شخصاً في العالم، من بينهم أكثر من 1200 موظف في قسم التسويق.

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وكتب خسروشاهي: "لا نقوم بهذه التغييرات لأن قسم التسويق لم يعد مهمًّا بالنسبة إلى أوبر، بل بالعكس، نحن نريد إجراء تعديلات لأن تقديم رؤية قوية ودينامية وموحّدة هو في غاية الأهمية بالنسبة إلينا".

وتأتي تدابير التقشّف هذه في وقت تعاني المجموعة المتخصصة في سيارات الأجرة مع سائقين ضغوطات مالية بعد اكتتاب أسهمها في البورصة في أيار (مايو) الماضي.

وتكبّدت المجموعة في الربع الأول من العام خسائر صافية بقيمة بليون دولار.

ومن المرتقب أن تقدّم نتائج الربع الثاني الأسبوع المقبل، غير أن التفاؤل ليس سيّد الموقف نظراً للنفقات في مجال التسويق والترويج التي تدفعها "أوبر" ومنافستها "ليفت" لجذب الزبائن في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى توفير سيارات أجرة مع سائقين، تستثمر "أوبر" في الدراجات الكهربائية وتسليم الوجبات والسيارات المستقلة.