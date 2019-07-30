شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح مبرمجا؟ تعرف على 8 معلومات عن مبادرة مبرمجى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عبر مركز "تيك" التابع لها المبادرة الرئاسية "مبرمجى المستقبل" لطلاب الصف الأول الثانوى نهاية يونيو الماضى، ومؤخرا تم تكريم 20 شاب وفتاة من أوائل المبادر و الذين اجتازو البرنامج فى 10 ايام بدلا من 3 أشهر.

ويقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن المبادرة كالتالى:

- يعد برنامج "مبرمجى المستقبل-Next Coders" هو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل"

- تقدم للمبادرة نحو 1299 شابا وفتاة من طلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الحكومية بجميع المحافظات

- يحصل الطالب على المنحة لمدة 3 أشهر من خلال محتوى متكامل متوفر على منصة يوداسيتى للتعلم الإلكتروني.

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-البرنامج يقدم منحة تدريب مجانية فى "أساسيات البرمجةLearn to Code" وبشهادة معتمدة من منصة "يوداسيتي" العالمية.

- يمنح البرنامج شهادة دولية عند إتمام المسار التدريبى بنجاح، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 1000 جنيه لكل طالب.

- يتضمن المسار التدريبى للمنحة، والذى يستمر لمدة 160 ساعة بمعدل 13 ساعة تدريبية مطلوبة أسبوعيا لمدة 3 أشهر، تعلم لغات تصميم المواقع الإلكترونية ومنهم HTML، وCSS وكذلك تعلم لغة البرمجة.

- تدعم الدولة البرنامج بنحو 33 مليون جنيه إذ يصل قيمة الكورس الواحد نحو 26 ألف جنيه تتحمله الدولة.

- مدة المنحة 3 أشهر، ويصل عدد الطلاب بها نحو 1299 طالبا يتم تصفيتهم إلى 400 طالب ثم 100 طالب ثم اختيار أفضل 50 طالبا متميز لتدشين منتخب مصر للبرمجة للمشاركة فى المسابقات الدولية.