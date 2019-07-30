شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة على الصادرات: 916 مليون دولار صادرات صناعية خلال مايو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، 916 مليون دولار قيمة أهم 20 سلعة صناعية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر يونيو 2019.

وجاء فى بيانها الشهرى بأهم 20 سلعة صناعية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر مايو2019 حيث تصدّر القائمه زيوت النفط (عدا الخام)، والذهب، والأسمده الأزوتيه ثم شاشات المونيتور، والأسلاك والكابلات، والبدل والجواكت، ثم بوليميرات الإيثيلين.

ويليها فى القائمة القمصان من نوع تى شيرت، وبولى اسيتالات وبولى اثيرات، وألواح وصفائح وأغشية أفلام، ومخاليط مواد عطريه، ثم الواقيات الصحيه وحفاضات الأطفال، وبوليميرات البروبيلين، يليهم مساحيق ورقائق الألومنيوم، ومحضرات الغسيل والتنظيف.

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وجاء فى نهاية القائمة الياف من زجاج، وأدوية وسجاد وأغطية أرضيات ثم فساتين ، وأخيراً أثاث آخر وأجزاؤه.