شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو فى يوليو وفق التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات نشرت اليوم الثلاثاء أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو واصلت تراجعها كالمتوقع فى يوليو، مع انحسار التفاؤل فى قطاعات الصناعة والخدمات وتجارة التجزئة والبناء وانخفاض توقعات التضخم بين الشركات والمستهلكين.

وأظهر مسح المعنويات الشهرى للمفوضية الأوروبية أن المؤشر العام للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ 102.7 نقطة فى يوليو انخفاضا من 103.3 نقطة فى يونيو و105.2 فى مايو، وهو اتجاه يبرز التباطؤ الاقتصادى المتوقع.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض المؤشر إلى 102.6 نقطة.

وقدم ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى شبه تعهد بتيسير أكبر للسياسة النقدية فى ظل تدهور آفاق النمو.

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وقال مسؤولون لرويترز الأسبوع الماضى إن خفض أسعار الفائدة فى سبتمبر يبدو مؤكدا، كما يُرجح أيضا شراء سندات حكومية وتعديل السياسة.

ويعود الهبوط فى مؤشر المعنويات فى يوليو بشكل أساسى إلى تراجع التفاؤل فى قطاع الصناعة الذى نزل مؤشره إلى -7.4 من -5.6، وتراجع فى قطاع الخدمات إلى 10.6 من 11 وتراجع فى تجارة التجزئة إلى -0.7 من 0.1 ونزول فى قطاع التشييد إلى 5 من 7.6.

لكن المعنويات لدى المستهلكين تحسنت إلى -6.6 من -7.2.

على صعيد منفصل، قالت المفوضية إن مؤشرها لمناخ الأعمال، الذى يشير إلى المرحلة التى تمر بها دورة الأعمال، هوى إلى -0.12 من 0.17 فى يونيو، مسجلا أدنى قراءة له منذ سبتمبر 2013 وبما يقل بكثير من 0.08 التى توقعها الاقتصاديون فى استطلاع لرويترز.

وقالت المفوضية إن توقعات التضخم بين المستهلكين فى منطقة اليورو لاثنى عشر شهرا مقبلة انخفضت إلى 20.6 فى يوليو من 21.9 فى يونيو و23.2 فى مايو، ونزلت توقعات سعر البيع فى قطاع الصناعات التحويلية إلى 1.7 فى يوليو من 3.2 فى يونيو و5.3 فى مايو.