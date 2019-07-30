شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تسجل زيادة 23% فى إيرادات النصف الأول رغم العقوبات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة هواوى تكنولوجيز الصينية اليوم الثلاثاء إن إيراداتها فى النصف الأول من العام زادت 23.2% على أساس سنوى على الرغم من حملة أمريكية مكثفة ضدها تحولت فى النهاية إلى حظر تجارى فى منتصف مايو.

وأعلنت هواوى غير المدرجة بالبورصة والتى بدأت الإفصاح عن نتائجها الفصلية فى العام الحالى فقط أن إيرادات النصف الأول ارتفعت إلى 401.3 مليار يوان (58.28 مليار دولار) من 325.7 مليار يوان قبل عام، وبلغت شحنات الهواتف الذكية 118 مليون وحدة بزيادة 24 %.

واضطربت سلسلة الإمداد الخاصة بهواوى بشدة فى منتصف مايوعندما أدرجتها واشنطن فى قائمة تجارية سوداء.

وقالت الحكومة الأمريكية إن هواوى تشكل خطرا على الأمن القومى لأن بكين قد تستخدم أجهزتها للتجسس، وهو ما نفته الشركة مرارا.