شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن لـ23 جنيها وكرتونة البيض 34 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30-7-2019، انخفاضا فى الأسواق المحلية وذلك وفقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن والبيض بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن اليوم من المزرعة تتراوح بين 22- 23 جنيها للكيلو، فيما تصل إلى المستهلك بين 27- 28 جنيها للكيلو وذلك حسب المنطقة، مؤكدا أن هذا هو الحد الأقصى للأسعار ولا صحة لتخطى الأسعار حاجز الـ30 جنيها فى المحلات .

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وأضاف عبد العزيز فى تصريح لليوم أن سعر كرتونة البيض بـ 34 جنيها من المزرعة، فيما تباع للمستهلك 39 – 40 جنيها حسب المنطقة، وأن سعر الدجاج البلدى استقر عند 27 – 28 جنيها للكيلو فيما تصل السعر للمستهلك بين 33- 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة.