شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة يصدر قرارا قواعد إدراج الأوراق المالية المشطوبة بنظام القبول الآلى للأوامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارا رقم 1014 لسنة 2019، بشأن قواعد إدراج الأوراق المالية المشطوبة من جداول القيد بالبورصة المصرية بنظام القبول الآلى للأوامر. وينص القرار كالتالى:

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