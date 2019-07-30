شكرا لقرائتكم خبر عن سونى تعلن قفزة 18% فى أرباح الربع الأول بدعم من قطاع حساسات التصوير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سونى اليابانية اليوم الثلاثاء زيادة 18.4% فى أرباح تشغيل الربع الأول من السنة المالية، متجاوزة توقعات السوق، وذلك بفضل أداء قوى فى قطاع حساسات التصوير.
وسجلت شركة الإلكترونيات أرباح تشغيل بلغت 230.9 مليار ين (2.1 مليار دولار) فى الربع من أبريل إلى يونيو ارتفاعا من 195.01 مليار ين قبل عام.
وفاق ذلك تقديرات بلغت 173.61 مليار ين أجمع عليها ثمانية محللين استطلعت رفينيتيف آرائهم.
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