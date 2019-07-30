شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسرة عدد 13.63 نقطة، لتغلق عند مستوى 10589.29 نقطة.

Advertisements

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 82.9 مليون سهم بقيمة 192.4 مليون ريال قطرى عبر 5164 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقرت 7 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.12%.