شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "طيبة للاستثمار" 6% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة طيبة للاستثمار، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 5.9% خلال الربع الثاني المنتهي ي 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 49.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 46.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الارتفاع الطفيف في الإيرادات وزيادة الأرباح الموزعة من الاستثمار فى الشركات المدرجة وانخفاض مصروف الزكاة الشرعية بسبب تحميل الربع المماثل من العام السابق بفروقات زكوية ناتجة عن استلام ربوط زكوية لسنوات سابقة من الهيئة العامة للزكاة وكذلك أدى استكمال صفقتي الاستحواذ على حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة 8.10% من رأس مال شركة العقيق وعلى ما نسبته 12.65% من رأس مال شركة أراك لصالح شركة طيبة للإستثمار الى زيادة صافي الربح لمساهمي الشركة .

وارتفعت الإيرادات إلى 108.3 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 107.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 43.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 48.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 80.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 73.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 9.3%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 31.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 27.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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