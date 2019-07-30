شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يهبط بأرباح"دار الأركان" 31% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 31% خلال الربع الثاني المنتهي ي 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 75 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 108.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراحع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى إنخفاض مبيعات العقارات، حيث تراجعت الإيرادات إلى 927.9 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 1.8 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة إن الانخفاض في الايرادات الاخرى الغير تشغيلية من المرابحات الاسلامية قد تم تعويضه بالانخفاض في مصاريف التشغيل وأعباء التمويل، بالاضافة الى الارتفاع في ايرادات التأجير.

وفي المُقابل، تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 157.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 218.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 100.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 439.7 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 77.2%.

وتجدر الإشارة بأن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 25.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 331.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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