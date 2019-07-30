شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "سامبا المالية" تُوصي بتوزيع 72 هللة للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام 2019 بقيمة 1.4 مليار ريال.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن هذا التوزيع سيكون على إجمالي عدد الأسهم القائمة البالغة 2 مليار سهم، بحصة تبلغ 72 هللة للسهم بعد خصم الزكاة، وبنسبة توزيع تبلغ 7.2% من القيمة الاسمية للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح في 20 أغسطس المُقبل.

Advertisements

يُذكر أن سامبا المالية قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 1.911 مليار ريال، بالإضافة إلى توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 2.324 مليار ريال.

وكانت سامبا قد حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.