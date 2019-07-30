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شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قيمة المبيعات تدفع "أسمنت اليمامة" لتسجيل الأرباح بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت اليمامة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 53.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 36.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 50.8 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 29.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثاني إلى ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 47.6% إلى 165.3 مليون ريال في الربع الثاني مُقابل إيرادات بلغت 112 مليون ريال بالربع المُقابل من 2018.
وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 123.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 12.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل أرباح بلغت 23.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
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