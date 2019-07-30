شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الدخل من العمولات الخاصة يصعد بأرباح "مصرف الراجحي" 4.3% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمصرف الراجحي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 4.3% خلال العام الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 2.6 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 4.1 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 3.6 مليار ريال خلال الربع المقابل.

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 16.0% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك. بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 333.2 الى 385.6 بنسبة 15.7%، وقابل ذلك انخفاض في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين بنسبة 4%.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 5.2 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 4.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.382 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

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