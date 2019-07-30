شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح "بنك الرياض" بـ 78% في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الرياض، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 78.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 842 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 22.9%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب و العمولات. وكذلك ارتفع صافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة و كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 10% ويعود ذلك لانخفاض مخصص خسائرالائتمان والموجودات المالية الأخرى.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 2 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 1.6 مليار ريال خلال الربع المقابل.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في النصف المقابل من العام 2018.

وكان بنك الرياض قد أعلن عن تحقيقه صافي أرباح في الربع الأول من العام الحالي بلغ 1.645 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1.137 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018، وفي البيانات المعلنة اليوم عدل البنك أرباح الربع الأول إلى 1.485مليار ريال.

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