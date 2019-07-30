شكرا لقرائتكم خبر عن غداً إدراج وبدء التداول على أسهم شركة عطاء التعليمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة عطاء التعليمية اعتباراً من غد الأربعاء 28/11/1440 هـ الموافق 31/07/ 2019م بالرمز 4292 على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وكانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، قد أعلنت عن إتمام عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد. بشركة عطاء التعليمية، ليتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل فرد مكتتب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ مع نهاية عملية الاكتتاب 38,562 مكتتباً، ضخوا 148 مليون ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 426%.

كما شهد اكتتاب المؤسسات في شركة عطاء التعليمية تغطية بلغت 202% من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وكان قد تم في يوم الأحد، الموافق 14 يوليو 2019م، بدء الاكتتاب العام لشريحة الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم شركة عطاء التعليمية وذلك بسعر 29 ريالا للسهم الواحد تم تحديده بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر.

وأعلنت إتش إس بي سي العربية السعودية، المستشار المالي ومدير الاكتتاب في شركة عطاء التعليمية، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر وذلك بنهاية يوم الاثنين 8 يوليو 2019.

وكشفت شركة عطاء التعليمية في البداية عن تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشارًا ماليًا ومتعهدًا للتغطية ومديرًا للطرح العام الأولي لأسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتعد شركة عطاء التعليمية إحدى شركات التعليم الرائدة في المملكة العربية السعودية نتيجة لاستثماراتها المتواصلة في قطاع التعليم الخاص منذ بداية عملياتها في عام 1992م عندما قامت بافتتاح مدارس الرواد الأهلية، حيث استطاعت الشركة أن تكتسب من الخبرة والمهنية خلال الثلاث عقود الماضية ما يؤهلها للمساهمة في قيادة قطاع التعليم في المملكة الذي يعد إحدى ركائز التنمية ورؤية 2030، والمساهمة في نشأة الأجيال وفقًا للمعايير التعليمية الحديثة، والقدرة على تلبية متطلبات القطاع المتغيرة.