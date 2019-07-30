شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أرباح "مبادلة للاستثمار" 21% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة مبادلة للاستثمار، المعلنة يوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 21% خلال عام 2018.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 112.6 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 10.38 مليار درهم خلال عام 2017.

ووفقاً للبيان، ارتفع إجمالي الأصول إلى 841 مليار درهم خلال عام 2018، مقابل إجمالي أصول بلغ 469 مليون درهم خلال عام 2017، بزيادة بلغت 79%.

وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع إجمالي الدخل الشامل وحجم الأصول خلال العام 2018 مقارنة بالعام الماضي يرجع إلى انضمام مجلس أبوظبي للاستثمار إلى المجموعة.

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كما ذكرت الشركة أنها قامت ببيع عدد من الأصول التي بلغت مرحلة النضج بقيمة 55.4 مليار درهم، ومن ثم قامت بتوظيف مبلغ 70.1 مليار درهم من خلال إعادة استثمار عوائد بيع الأصول ومن خلال توظيف مبالغ إضافية.

وأوضحت أن ذلك في قطاعات قائمة مثل التكنولوجيا، وصناعة الطيران، والسلع، والأوراق المالية وقطاعات جديدة، كالصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الطبية، والأعمال الزراعية والاستزراع السمكي.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر في نهاية مارس الماضي قانوناً بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار، يتم بموجبه ضم مجلس أبوظبي للاستثمار إلى مجموعة شركة مبادلة للاستثمار.

ومبادلة للاستثمار هي كيان ناتج عن قرار دمج شركتي استثمارات البترولية الدولية "إيبيك "ومبادلة للتنمية "مبادلة" والصادر عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبوظبي في يونيو 2016.