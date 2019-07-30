شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: خصم الزكاة يهبط بأرباح بنوك السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب أسباب قيادة البنوك لموجة الهبوط في سوق الأسهم السعودية، إلى تعديل آلية خصم مخصص الزكاة من قائمة الدخل بدلاً من خصمها من قائمة حقوق المساهمين.

وقال الرقيب في مقابلة مع قناة العربية، إن "خصم الزكاة اعتباراً من النصف الأول، سيظهر كمخصص زكاة بنسبة 10% في قائمة الدخل، وبالتالي يخفض أرباح المصارف بنسبة 10%، لكن الأرباح بالمقارنة مع الفترات السابقة ستحقق نمواً".

واعتبر أن القرار سيؤثر سلباً على مكررات ربحية أسهم البنوك، وعلى تقييم أسعارها، وستتأثر مكررات ربحية السوق ككل، لأن أرباح البنوك 61% من إجمالي الأرباح في الربع الأول من العام الحالي.

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وأوضح أن دخول الآلية الجديدة لخصم الزكاة بدءا من الربع الثاني 2019 ستتبعه إعادة أرقام المقارنة للعام الماضي، وهذا سيغير من تقييم أسهم البنوك.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضًا 130.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8729.12 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

ويوصف التراجع الذي منيت به سوق الأسهم السعودية أمس بأنه الأكبر خلال شهر مع انخفاض أسهم جميع البنوك المدرجة، تأثراً بقرار تغيير آلية خصم الزكاة. وتراجع سهم مصرف الراجحي 3% في أشد ضغط على المؤشر.