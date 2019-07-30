شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس القادم .. حظر امتلاك أو بيع السجائر من دون طوابع ضريبية بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ حظر امتلاك أو بيع كل أنواع السجائر التي لا تحمل الطوابع الضريبية الحمراء "الطوابع الرقمية" في الأسواق، اعتباراً من بعد غدٍ الخميس المقبل، الموافق الأول من أغسطس، بحسب الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية.

وأكدت الهيئة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن كل السجائر المنتجة محلياً أو المستوردة بعد هذا التاريخ يجب أن تحمل الطابع الضريبي الرقمي مع "تتبع كامل".

وأشارت إلى أن "الطوابع الضريبية الرقمية" على عبوات منتجات التبغ تتضمن معلومات مسجلة إلكترونياً بقاعدة بيانات الهيئة، للتأكد من سداد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته المتداولة محلياً.

ولفتت الهيئة، إلى أن "نظام وضع العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته" يستهدف تحسين قدرة الهيئة الاتحادية للضرائب على تحصيل الضرائب الانتقائية على منتجات السجائر المباعة في الدولة بعد استيرادها أو تصنيعها محلياً والرقابة عليها.

وقالت إن النظام سيمكن الجهات المعنية من تحليل وتدقيق سلسلة التوريد، لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة بشكل أفضل.

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وسيسهم ذلك في تطبيق معايير الامتثال التي تنص عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية للرقابة على التبغ، من خلال تمكين رصد وتتبع منتجات التبغ المتوافقة مع هذه المعايير.

ودخل نظام العلامة المميزة على التبغ ومنتجاته مرحلته الأولى حيز التنفيذ، اعتباراً من بداية العام بالنسبة لكل أنواع السجائر المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً.

وأصبح متاحاً لمنتجي ومستوردي جميع أنواع السجائر إصدار أوامر شراء لطلب "الطوابع الرقمية" من مورد النظام، بعد اعتماد الهيئة لتثبيتها على عبوات السجائر قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في كل أنحاء الإمارات.

وأشارت الهيئة، إلى أنه اعتباراً من مايو الماضي لم يعد يُسمح باستيراد أي منتجات سجائر لا تحمل الطابع الضريبي الرقمي إلى الإمارات.

وأعلنت الهيئة في نهاية ديسمبر الماضي استكمال كافة الاستعدادات لتطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ بهدف مكافحة التهرب الضريبي والغش التجاري وتحصيل الضرائب المستحقة على هذه المنتجات عبر تلك العلامات.

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ بدأ من أكتوبر 2017.