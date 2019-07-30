شكرا لقرائتكم خبر عن أصول بنوك الإمارات ترتفع لـ 2.95 تريليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي أن أصول القطاع المصرفي ارتفعت في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المركزي فإن تلك الأصول بلغت 2.95 تريليون مقابل 2.913 تريليون درهم في نهاية مايو السابق عليه، مسجلة نمو شهري بنسبة 1.6%.

وبالمقارنة مع 2.868 تريليون مليار درهم في نهاية عام 2018، فقد سجلت تلك الأوصول نموا نصف سنوي نسبته 3.1%، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وبلغ إجمالي الائتمان في نهاية يونيو 2019، تريليوناً و692 ملياراً و700 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و681 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية مايو السابق عليه بزيادة شهرية قدرها 11.3 مليار درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 0.7%.

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وشهدت الودائع المصرفية بدورها زيادة ملحوظة خلال يونيو 2019، مسجلة تريليوناً و774 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و759 مليار درهم في نهاية مايو 2019، بارتفاع شهري قدره 15 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 0.9%.

واستمر تفوق الودائع على القروض في القطاع المصرفي، لتصل في نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 81 مليار درهم، إذ بلغ إجمالي الودائع تريليوناً و774 مليار درهم، مقارنة مع ائتمان قدره تريليون و693 مليار درهم نهاية مايو.

وارتفع إجمالي احتياطات البنوك لدى مصرف الامارات المركزي إلى 305 مليارات درهم، مع نهاية النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 2.5%، وقدرها سبعة مليارات درهم، مقارنة مع 298 مليار درهم في مايو السابق عليه.

وارتفعت شهادات الإيداع من 147.1 مليار درهم في نهاية مايو 2019، إلى 155.8 مليار درهم في نهاية يونيو 2019.

وسجل الائتمان المقدم للقطاع الصناعي والتجاري 815.6 مليار درهم في نهاية يونيو، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع مايو الذي سجل 806.8 مليارات درهم.