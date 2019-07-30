شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقود أسواق الصكوك والسندات بالخليج خلال النصف الأول 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريرا يسلط فيه الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2019.

وأشار التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه إلى أن إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها إصدارات البنوك المركزية والإصدارات السيادية وإصدارات الشركات قد بلغ 94.79 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، بتراجع طفيف قدره 0.47% مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في النصف الأول من عام 2018. وكانت إصدارات الصكوك والسندات السعودية في الصدارة من حيث الحجم.

وحسب التقرير تراجعت الإصدارات المحلية للبنوك المركزية الخليجية بنسبة 8.9% لتصل إلى 29.77 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019.

إصدارات الصكوك والسندات الخليجية بغرض التمويل

ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقومة سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية. ولقد بلغ إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات الخليجية 65.03 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019 بارتفاع قدره 3.94% مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 62.57 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2018.

وسجّل الربع الأول من عام 2019 أعلى قيمة للإصدارات، حيث تم خلاله إصدار 111 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 38.49 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الربع الثاني من عام 2019 مبلغ 26.54 مليار دولار أمريكي من خلال 118 إصداراً.

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التوزيع الجغرافي

وتصدّرت السعودية إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 30.81 مليار دولار أمريكي أو 47% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من خلال 15 إصداراً. وتليها قطر بنسبة 26% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجاءت الإمارات في المركز الثالث بنسبة 25% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 0.46% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.

الإصدارات السيادية مقابل إصدارات الشركات

وخلال النصف الأول من عام 2019، واصلت الإصدارات السيادية هيمنتها على سوق السندات والصكوك الخليجية بنسبة 60.2% من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 30.13 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 37.68 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018. وارتفع إجمالي قيمة إصدارات الشركات خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 40% إلى 34.91 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 24.89 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2018.

السندات مقابل الصكوك

تراجع إصدار السندات التقليدية خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 4.29% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، حيث بلغت إصدارات النصف الأول من عام 2019 من السندات التقليدية 48.02 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته 73.84% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2019.

أما إصدارات الصكوك، فارتفعت بنسبة 37.21% لتبلغ 17.01 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة مع 12.40 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2018، وتمثل إصدارات الصكوك 26.15% من إجمالي الإصدارات في النصف الأول من عام 2019.