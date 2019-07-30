شكرا لقرائتكم خبر عن "لازوردي" السعودية: الاستحواذ على"أوتس" أثر إيجاباً على النتائج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات السعودية، إن نتائج الشركة تعكس نجاح استراتيجية لازوردي في قطاع التجزئة وإن الاستحواذ على شركة "أوتس" بنهاية 2018 أثر إيجاباً على النتائج.

وبين سليم شدياق، في اتصال هاتفي مع سي إن بي سي عربية أن ارتفاع المبيعات في سوق الجملة في السعودية ومصر والخليج يعكس أيضاً نجاح استراتيجية التسويق المتبعة منذ عام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.