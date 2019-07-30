شكرا لقرائتكم خبر عن "دانة غاز" تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بـ250 مليون قدم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس علاقات المستثمرين لدى شركة دانة غاز المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إن الكشف عن الاحتياطات يدعم خطط التوسع في الإنتاج.

وأشار محمد مبيضين، في لقاء مع قناة سي إن بي سي عربية إلى أن الشركة تستهدف إضافة 250 مليون قدم مكعب من إنتاج الغاز الطبيعي بحلول 2021 بإيرادات تصل لنحو 175 مليون دولار.

وكشف أن استثمارات الشركة تتركز في إقليم كردستان العراق ومصر، مبينا أن احتياطيات الشركة في كردستان العراق تتجاوز المليار برميل نفط مكافئ، ما يشكل أكثر من 90% من إجمالي احتياطيات الشركة.

وأوضح أن هناك تحسناً ملحوظاً في العراق وإقليم كردستان العراق، مبيناً أن الحكومة ملتزمة بالسداد لجميع الشركات العاملة.

Advertisements

وأشار مبيضين إلى أن وجود "دانة غاز" في إقليم كردستان العراق يوفر مبالغ طائلة لحكومة الاقليم، مبيناً أن وضع الشركة المالي تحسن إيجابا منذ توقيع الاتفاقية معه.

وكشف أن المستحقات المتبقية للشركة لدى مصر تبلغ 125 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة تنظر في إمكانية التخارج من مصر.

وبين أن ذلك يُعد خياراً استراتيجياً يهدف إلى التركيز على الموارد المتواجدة في إقيلم كردستان العراق.

وأعلنت الشركة أمس عن ارتفاع حصتها من الدفعات المستلمة من مبيعات شركة "بير بتروليوم" من المكثفات وغاز البترول المسال والغاز- في إقليم كردستان العراق بنسبة 74% خلال النصف الأول من عام 2019.

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.