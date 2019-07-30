شكرا لقرائتكم خبر عن 4.3 مليار ريال قروض عقارية جديدة بالسعودية خلال يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت إحصاءات النشاط المصرفي بالسعودية، منح البنوك التجارية، وشركات التمويل ما قيمته 4.3 مليار ريال قروضاً عقارية سكنية جديدة للأفراد خلال شهر يونيو 2019.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، منحت المصارف التجارية في السعودية للأفراد قروضاً لتمويل العقارات السكنية خلال شهر يونيو بمفرده بواقع 4.05 مليار ريال، فيما منحت شركات التمويل حوالي 311 مليون ريال من نفس نوع هذا التمويل.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي، قفزات مهمة في قيمة هذا النوع من التمويل، تعكس فاعلية برامج الإسكان في تعزيز الملاءة المالية للمقترضين، وإقرار البنوك والشركات لهذا النوع من العقود بشكل أكثر سهولةـ بحسب العربية نت.

Advertisements

وبلغت قيمة الإقراض الجديد لهذا النوع من التمويل من البنوك التجارية والشركات معاً، أرقاماً قياسية بواقع 6.44 مليار ريال خلال أبريل، و5.66 مليار ريال خلال مايو، و4.3 مليار ريال خلال يونيو من هذا العام.

وبالمقارنة مع شهر يونيو من العام 2018، تضاعفت هذه القروض 4 مرات خلال يونيو 2019، أما بالمقارنة مع الشهر السابق (مايو 2019) فقد سجل هذا النوع من القروض تراجعاً بنسبة 30%.

وشهد أبريل الماضي ذروة منح هذا النوع من القروض بقيمة شهرية تاريخية تجاوزت 6.4 مليار ريال.

وقد جرى إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يونيو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري.