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ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم إعمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.08% رابحا 31.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2911.68 نقطة.

 

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 225.8 مليون سهم محققة ما قيمته 306.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3532 صفقة ل35 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 5 أسهم.

 

 

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.26%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%.

 

 

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم سوق دبى المالى بنسبة 5.09%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.66%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.75%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.23%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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