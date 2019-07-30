شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف منتدى دوليا لمكافحة الفساد العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبحى مصباح زيد رئيس وحدة غسيل الأموال الليبية ورئيس مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال لأفريقيا "مينا فاتف"، إن مصر ستستضيف العام المقبل 2020 منتدى دوليا لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، تزامنا مع انتقال رئاسة المجموعة إلى مصر برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة غسيل الأموال المصرية ونائب رئيس المجموعة الحالى.

وأضاف زيد - فى كلمته أمام ورشة العمل السنوية المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وافتتحها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى - أن مصر تعتبر من الدولة المؤسسة لمجموعة العمل المالى فى الشرق الأوسط وأفريقيا ولها دور بارز فى تدعيم العمل الإقليمى والدولى المشترك فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

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وأشار إلى أن الإرادة السياسة فى مصر أكدت بشكل كبير دعمها للجهود الإقليمية والدولية فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ما جعل مصر ركيزة هامة للتقدم فى هذا المجال، حيث استضافت العديد من ورش العمل شاركت فيها جهات ومنظمات دولية وإقليمية من أجل تعزيز التعاون وتضافر الجهود للوصول إلى أفضل نتائج فى مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح زيد أنه فى ظل رئاسة ليبيا لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى دورته الحالية 2019 ، تم وضع العديد من الأهداف أبرزها الانفتاح نحو التعاون الإقليمى والدولى لحل المشكلات التى تواجه الحد من عمليات تمويل الإرهاب ومكافحة الفساد وغسيل الأموال وإنشاء التسليح فى المنطقة العربية ما يمثل تهديدا كبيرا لشعوب ومستقبل دول المنطقة.

ونوه بأن المجموعة حرصت على مراجعة الأنظمة القانونية لدى بعض الدول وتكثيف البرامج التدريبية الخاصة وتفعيل آليات التعاون أيضا فى مجالات مكافحة الفساد واسترداد الأصول ووضع الحلول اللازمة.