شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تتعاون مع مايكروسوفت لتمكين الفتيات تكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، برنامج Hack4Girlz في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس في القاهرة وفقا لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإلكتروني.

ويستهدف البرنامج طالبات وخريجات تخصصات الكمبيوتر أو إدارة الأعمال، ولديهن خلفية عن البرمجة وقواعد البيانات، وذلك بهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي لتمكين الفتيات من حل مشكلات مجتمعاتهن باستخدام التكنولوجيا.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شهدت تخربج ما يقرب من (4500) من برامج معهد تكنولوجيا المعلومات المتعددة التى يقوم بتقديمها وتنفيذها فى محافظات مصر المختلفة من خلال أفرع المعهد وبالتعاون مع الجامعات ومراكز التدريب بالمحافظات، وكذلك مبادرة تدريب الشباب من الدول الأفريقية.

وأكدت وزارة الاتصالات أهمية تأهيل الشباب بما يتواكب مع التحول الضخم والنوعى فى متطلبات سوق العمل وما يفرضه على ملتحقيه؛ موضحة أن سوق العمل تأثر بالثورة الصناعية الرابعة والتى ستساهم فى اندثار الوظائف التقليدية ولكنها ستساهم فى خلق أعداد ضخمة من الوظائف الجديدة؛ مشيرا إلى أهمية تبنى الوسائل الرقمية الحديثة فى التعليم من خلال المنصات الرقمية من أجل تحصيل علوم ومهارات جديدة.