القناة للسكر المصرية تخطط لإنشاء رصيف بحرى ومحطة حبوب باستثمارات 200 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر المصرية إسلام سالم اليوم الثلاثاء إن شركته تخطط لإنشاء رصيف بحري ومحطة لتفريغ وتخزين الحبوب في دمياط باستثمارات 200 مليون دولار.
وذكر سالم في مؤتمر صحفي أن طاقة التفريغ بمحطة الحبوب الجديدة ستبلغ ثلاثة آلاف طن في الساعة، بينما سيبلغ طول الرصيف البحري 250 مترا.
والقناة للسكر هي مشروع لشركة الخليج للسكر الإماراتية، أكبر مصنع لإنتاج السكر بميناء في العالم.
وقال الرئيس التنفيذي إن جزءا من تمويل المشروع سيكون ذاتيا من مساهمي الشركة والباقي من خلال مؤسسات تمويل دولية متخصصة في تمويل مشروعات البنية التحتية، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.
وتوقع سالم أن تصل الشركة إلى الشكل النهائي للتعاقد مع الحكومة بشأن الرصيف والمحطة بنهاية هذا العام.
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