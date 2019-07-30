شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الخضروات: أسعار الليمون تتراجع لـ5 جنيهات.. والفاصوليا ترتفع لـ28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30-7-2019 استقرارا فى معظم الأصناف حسب التسعيرة المقررة بسوق العبور للجملة، مع استمرار ارتفاع أسعار الفاصوليا، انخفاض أسعار الليمون .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الخضروات اليوم شهدت استقرارا وثبات معظم الأسعار، حيث تراوح سعر الطماطم بين 1.5- 3.75 جنيه للكيلو، فيما استقر سعر كيلو البطاطس بين 3-5.5 جنيه للكيلو، والبصل تراوح بين 2-3.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الكوسة بين 5-8 جنيهات للكيلو، فيما ارتفع سعر الفاصوليا بين 18-28 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب، لـ"الخليج 365" أن الليمون البلدى تراجعت أسعاره ليتراوح بين 5-11 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والكنتالوب بين 4-6 جنيهات، والخوخ بين 4-7 جنيهات للكيلو.

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