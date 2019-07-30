شكرا لقرائتكم خبر عن سوق السمك: البلطى بـ 35 جنيها والجمبرى يرتفع لـ320 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 30 - 7- 2019، انخفاضا فى معظم الأصناف، وذلك طبقا للأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.

وسجل البلطى1 ، 31-35 جنيهاً، فيما استقر سعر البلطى الأسوانى عند 15 – 35 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر القشر بياض ليسجل ما بين 50 – 64 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى سعر 55 – 65 جنيها للكيلو، وتراوح البربون بين 35 – 41 جنيها للكيلو، كما ارتفع سعر السمك البورى ليتراوح بين 38 -57 جنيها مقابل 54 جنيها أمس.

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فيما عاد الجمبرى لترتفع اسعاره ليسجل 85 – 320 مقابل 300 جنيها أمس فيما سجلت لكابوريا بين 30 – 140جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى عند 90 – 190 جنيها للكيلو.