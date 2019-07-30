شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم 30-7-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 ارتفاعا بقيمة جنيهين، ليصبح سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصري 658 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي: عيار 18 سجل اليوم 565 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 658 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 752 جنيه للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5264 جنيها

أوقية الذهب تسجل الآن 1428 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة زيادة سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1428 دولار.

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أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها الخليج 365، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص الخليج 365 على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.