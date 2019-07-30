أسعار الذهب اليوم 30-7-2019 فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 ارتفاعا بقيمة جنيهين، ليصبح سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصري 658 جنيها للجرام.
عيار 18 سجل اليوم 565 جنيها للجرام
عيار 21 سجل اليوم 658 جنيها للجرام
عيار 24 سجل اليوم 752 جنيه للجرام
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5264 جنيها
أوقية الذهب تسجل الآن 1428 دولار.
ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، جاء نتيجة زيادة سعر أوقية الذهب عالميا لتسجل 1428 دولار.
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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