أبوظبى تنشئ صندوقا بقيمة 163 مليون دولار لتمويل "الفعاليات الكبرى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت إمارة أبوظبى صندوقا جديدا بقيمة 600 مليون درهم (163.4 مليون دولار) "للفعاليات الكبرى" من أجل تمويل الشركاء العالميين المحتملين فى مجال الترفيه، فى إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد بدلا من اعتماده على النفط.
وتنفق أبوظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مليارات الدولارات بالفعل على الصناعة والسياحة والبنية التحتية للتخلى عن الاعتماد على النفط، لكنها لا تزال متأخرة كثيرا عن إمارة دبى فى جذب الزوار.
وقال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبى فى بيان اليوم الثلاثاء إن هذه المبادرة ستعمل على استقطاب أفضل المنظمين لفعاليات الأعمال والترفيه من شتى أنحاء العالم وتقديم أبوظبى كوجهة لاستثمار وقتهم وجهدهم فيها.
وهذا الصندوق جزء من مبادرة استثمار وإصلاح واسعة النطاق بقيمة 50 مليار درهم تعرف باسم "غدا 21".
وتشمل المزارات السياحية الحالية فى أبوظبى مضمار سباق فورمولا وان ومتحف اللوفر أبوظبى ومدينة عالم وارنر براذر أبوظبى الترفيهية بجانب متحفى جوجنهايم وزايد الوطنى اللذين لا يزالان قيد الإنشاء.
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