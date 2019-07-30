النفط يرتفع مع ترقب السوق خفضا متوقعا للفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة اليوم الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض هذا الأسبوع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات، مما يدعم نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 46 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 64.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قد ارتفع 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.
وزاد الخام الأمريكي 41 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 57.28 دولار للبرميل، بعدما زاد 1.2 بالمئة أمس الاثنين.
ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو البنك المركزي الأمريكي اجتماعهم في وقت لاحق اليوم الثلاثاء والذي يستمر يومين، ومن المتوقع أن يخفضوا تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ بلوغ الأزمة المالية أوجها قبل أكثر من عشر سنوات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خفضا صغيرا في أسعار الفائدة "لن يكون كافيا".
وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الثاني، مما يعزز توقعات استهلاك النفط، لكن بيانات اقتصادية مخيبة للآمال زادت المخاوف من تباطؤ النمو.
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