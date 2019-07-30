شركات يابانية: مناخ الاستثمار فى مصر يشجعنا على التوسع فى استثماراتنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستثمار نتابع أعمال الشركات بعد التأسيس مباشرة لتسريع بدء العملية الإنتاجية

السفير الياباني لدى القاهرة: هناك رغبة متزايدة لدى الشركات اليابانية لضخ استثمارات جديدة في مصر

مدير مكتب تويوتا بالقاهرة: نبحث مع الحكومة المصرية كيفية النهوض بصناعة السيارات تمهيدًا لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك مصر: الشركة افتتحت مصنعين في مصر بعد التطور التشريعي الذي قامت به الحكومة المصرية وفي الطريق لافتتاح المصنع الثالث بمدينة السادس من أكتوبر

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع 25 شركة يابانية بحضور السفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة المهندس ابراهيم العربي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، ويوشيفومي أومورا، ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، وتاكاشي تسونينمي، المدير الإداري لمكتب هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" بالقاهرة.

وشهد الاجتماع مناقشة التوسعات الجديدة للشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة، حيث أشادت الشركات بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والاجراءات التشريعية التي قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي تشجع الشركات على ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.

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وأعلنت وزارة الاستثمار وجود تنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الياباني، خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار، مشيرة إلى قيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمتابعة أعمال الشركات بعد التأسيس، لتسريع بدء العملية الإنتاجية، داعية الشركات اليابانية إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر والتي تبلغ حاليا 880 مليون دولار، في ظل وجود 106 شركات، مشيدة بما حققته الاستثمارات اليابانية في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث ارتفعت بنسبة 74.3% خلال العام المالي 2017/ 2018 لتبلغ 162.1 مليون دولار مقارنة بحوالي 93 مليون دولار خلال 2016/ 2017.

وقال السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، إن هناك فرص رائعة للاستثمار في مصر، وأن هناك رغبة لدى الشركات اليابانية لضخ استثمارات جديدة في مصر، حتى تتحقق الاستفادة للبلدين، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر، موضحا أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في أفريقيا (تيكاد 7)، في أغسطس المقبل، سيتم تخصيصها لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار في أفريقيا، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والأفارقة واليابانيين.

وقال توكوجي كوياما، المدير العام لمكتب تويوتا بالقاهرة، إن الشركة تبحث مع الحكومة المصرية كيفية النهوض بصناعة السيارات، تمهيدًا لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

وأشاد بسرعة الإجراءات فيما يخص قطاع الأعمال، بعد إقرار قانون الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتجديد التراخيص لمكاتب الشركات وتراخيص العمالة.

وقال إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الياباني، إن الاجتماع هو أفضل تحضير لمؤتمر تيكاد7، فقد شهدت الشهور الماضية تقدم واضح في ملف التعاون في صناعة السيارات، وحان الوقت لتقييم سنوات من العمل المشترك الناجح، ووضع خطط استثمارية للمرحلة المقبلة.

وقال أحمد مجدى، العضو المنتدب لشركة سوميتومو إلكتريك مصر، إن الشركة افتتحت مصنعين بعد التطور التشريعي الذي قامت به الحكومة المصرية، وفي الطريق لافتتاح المصنع الثالث بمدينة السادس من أكتوبر، بدعم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وشهية مفتوحة للاستثمار من الجانب الياباني، الذى يدرك جاذبية الفرص الاستثمارية بمصر.