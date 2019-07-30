شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحا 12.72 نقطة ليصل إلى مستوى 2893.33 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 96.2 مليون سهم محققة ما قيمته 133.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1480 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.38%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم اكتتاب القابضة بنسبة 3.68%، ثم سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.66%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم مصرف عجمان بنسبة 1.56%، ثم سهم أرابتك القابضة بنسبة 1.11%.