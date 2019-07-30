شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يصعد بفضل مكاسب التكنولوجيا والنتائج الضعيفة لم تزعج المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء بقيادة شركات التكنولوجيا حيث تجاوز المستثمرون نتائج الربع السابق الضعيفة ويراهنون على انتعاش محتمل فى المواسم المقبلة.

وزاد المؤشر نيكى القياسى 0.43 % إلى 21709.31 نقطة، ليغلق قرب أعلى مستوى فى شهرين ونصف الشهر الذى لامسه الأسبوع الماضى وكان عند 21823 نقطة.

وقفز سهم شركة سكرين هولدنجز المصنعة لآلات صناعة الرقائق 3.5% على الرغم من أن الشركة خفضت تقديراتها لصافى الأرباح السنوية بنحو 5.6%، وعزت ذلك إلى تراجع المبيعات فى أنشطتها المرتبطة بالطباعة وارتفاع التكاليف.

كما أقبل المستثمرون على أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى التى تضررت جراء المخاوف من تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا التجارة والتكنولوجيا.

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وقفز سهم فانوك كورب 3.1% بعدما تجاوزت أرباحها الفصلية توقعات المحللين، على الرغم من أن الشركة المصنعة للروبوتات خفضت توقعات الأرباح السنوية بسبب الضبابية الناجمة عن الخلافات التجارية.

كما خالف سهم هيتاشى التوقعات وصعد 3% على الرغم من إعلان الشركة انخفاض الأرباح التشغيلية الفصلية 16% بفعل تدهور سوق الهواتف الذكية والمواد المرتبطة بالسيارات.

وتراجع سهم كاواساكى للصناعات الثقيلة 5.7% بعدما أعلنت الشركة المتخصصة فى صناعة المعدات الثقيلة والنقل عن أول صافى خسارة فصلية خلال عشرة أعوام للفترة بين أبريل ويونيو.

وتراجع الإنتاج الصناعى باليابان بنسبة تفوق التوقعات بلغت 3.6% ليصل إلى أدنى مستوى فى عام ونصف العام فى يونيو، لكن ذلك لم يهز ثقة المستثمرين أيضا.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45% لينهى الجلسة عند 1575.58 نقطة.