شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 30-7- 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-7- 2019، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا مقارنة بأسعار أمس، حيث سجل "عيار 24" نحو 171.96 ريال سعودى بما يعادل 45.87 دولار أمريكى، مقابل 172.06 ريال أمس. أسعار الذهب عيار 24 نحو 171.96 ريال أي $45.85 دولار. أسعار الذهب عيار 22 نحو 157.63 ريال أي $42.03 دولار . أسعار الذهب عيار 21 نحو 150.47 ريال أي $40.12 دولار. Advertisements أسعار الذهب عيار 18 نحو 128.97 ريال أي $34.39 دولار. سعر الذهب عيار 14 نحو 100.31 ريال أي $26.75 دولار . سعر الذهب عيار 12 نحو 85.98 ريال أي $22.92 دولار. أسعار أوقية الذهب نحو 5,348 ريال أي $1,426 دولار. أسعار جنيه الذهب نحو 1,204 ريال أي $320.95 دولار. أسعار كيلو الذهب نحو 171,963 ريال أي $45,849 دولار.

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