مصدران: بورصة دبى للطاقة تطرح عطاء تجريبيا للخام العمانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران تجاريان إن بورصة دبى للطاقة دعت المشاركين فى السوق للمشاركة فى عطاء تجريبى للخام العمانى اليوم الثلاثاء. وتجرى بورصة دبى عطاءات تجريبية قبل طرح مزادات لبيع الخام. ويمكن للمشترين تقديم العروض لشراء مليونى برميل من الخام العمانى للتحميل فى أكتوبر.

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